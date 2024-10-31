Физики создали «вечное» покрытие от обледенения

Американские ученые совместно с китайскими коллегами разработали покрытие на основе оксида графена, которое защитит провода и элементы инфраструктуры от льда.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского Северо-Западного университета.

«Он (оксид графена. — «Газета.Ru») превращается в покрытие, способное предотвращать появление ледовой корки на протяжении очень долгого времени», — поделился разработкой доцент университета Кеннет Парк.

Опыты продемонстрировали, что новое покрытие полностью предотвратило формирование всех форм льда. Защита действовала свыше 160 часов, пишет издание.

Кроме того, созданный физиками материал сопротивляется появлению царапин и повреждений, что продлевает время его применения, отметил Парк.

Разработка позволит использовать его для защиты крыльев самолетов и линий электропередачи, добавил ученый.

Издание Interesting Engineering писало о том, что Корейский институт материаловедения (KIMS) разработал инновационный материал — ультратонкую пленку, способную поглощать более 99% электромагнитных волн. Это первый в мире ультратонкопленочный композитный материал, обеспечивающий эффективную защиту от широкого диапазона частот, включая 5G, 6G, Wi-Fi.