Samsung запустит новый бренд премиум-смартфонов

Корпорация Samsung решила запустить новый бренд дорогих смартфонов. Об этом сообщает E-Today.

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Компания выпускает свои смартфоны под одной торговой маркой Galaxy, что, по мнению руководителей корпорации, размывает их бренд. В связи с этим Samsung планирует создать отдельную торговую марку, под которым собирается выпускать премиальные устройства.

В публикации подчеркивается, что в линейке Galaxy выпускают смартфоны серии Z, S, A, M и F. В свою очередь, Apple выпускает только дорогие iPhone. В Samsung считают, что с отдельным брендом им будет проще конкурировать с американцами и продвигать премиум-смартфоны.

28 октября сообщалось, что Samsung готовится к выпуску своего первого смартфона с поддержкой 5G в бюджетной серии Galaxy A0X. Обычно в эту серию входят недорогие телефоны с базовыми функциями, но до сих пор предлагались только модели с поддержкой 4G.

Дата выхода Galaxy A06 5G пока не подтверждена, но ожидается, что Samsung вскоре поделится дополнительной информацией.