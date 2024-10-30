Реконструировано лицо умершей 400 лет назад "девушки-вампира" из Польши

Археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон реконструировал лицо захороненной в 17 веке в Польше "девушки-вампира". Об этом сообщил Университет имени Николая Коперника в Торуни.

© Oscar Nilsson/Projekt Pień

"В понедельник, 28 октября, Нильссон показал изображение молодой женщины", - говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Скульптор начал работу над реконструкцией лица девушки в апреле.

Он приклеил к напечатанной на 3D-принтере копии черепа булавки разной длины, с помощью которых была определена толщина тканей в анатомических точках лица, поясняют в университете.

Поверх булавок скульптор наложил мышцы, сделанные из специальной глины. Затем он прикрепил глазные яблоки и дальнейшие слои, имитирующие ткани и кожу, учитывая морщины, поры, черты лица и шрамы от травм. Последним шагом стало погружение получившегося скульптурного изображения в силикон и вставка волос, ресниц и бровей. Скульптурное изображение лица Зоси, как окрестили найденные останки местные жители, будет доставлено в Польшу в ближайшие недели.

Археологи из Университета имени Николая Коперника в Торуни обнаружили в 2022 году скелет девушки, жившей в XVII веке и погибшей в возрасте 18-20 лет, на кладбище в деревне Пень недалеко от Быдгощи на северо-западе Польши. На ее шею был надет серп, а на пальце одной из ног был закреплен замок. По мнению ученых, таким образом, согласно существовавшей в то время традиции, умершую при захоронении оберегали от вампиров.