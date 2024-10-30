Apple представила ноутбуки MacBook Pro

Корпорация Apple анонсировала новую линейку ноутбуков MacBook Pro. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Новые лэптопы будут комплектовать процессорами M4, M4 Pro и M4 Max. Чип M4 в 2,2 раза быстрее процессора M1 Max. Также чипы новой серии могут иметь до 40 ядер графического процессора. В компании подчеркнули, что семейство процессоров M4 предназначено для работы с нейросетями Apple Intelligence.

Флагманский процессор M4 Max может поддерживать до 128 гигабайт оперативной памяти и передачу данных через порты Thunderbolt 5 со скоростью до 120 гигабит в секунду. Чип создан по трехнанометровому техпроцессу TSMC.

Ноутбуки MacBook Pro доступны с экранами на 14 и 16 дюймов. Модели могут отображать SDR-контет с максимальной яркостью 1000 нит, HDR-контент — 1600 нит. Все устройства комплектуются минимум с 16 гигабайтами оперативной памяти.

Стоимость базовой 14-дюймовой версии на базе M4 составила 1599 долларов, или около 155 тысяч рублей. Продвинутая 16-дюймовая версия MacBook Pro имеет 48 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, стоимость устройства составила 3999 долларов, или около 387 тысяч рублей.

28 октября Apple представила новую версию моноблока iMac, 29 октября — миниатюрного компьютера Mac mini. Все устройства получили процессор M4.