Новые скафандры от Prada: какую экипировку получит миссия «Артемида-3»

Астронавты США могут ступить на Луну в скафандрах от Prada — одного из крупнейших брендов в мире моды. Новинка разрабатывается компанией совместно с агентством Axiom Space: проект получил название Axiom Extravehicular Mobility Unit, сокращенно AxEMU. Портал popsci.com рассказал о новейшем скафандре подробнее.

© Axiom Space

Хотя скафандр анонсировали в прошлом году, Axiom и Prada официально представили его на прошедшем Международном конгрессе астронавтики в Милане. Скафандр получил белый оттенок с серыми вкраплениями на локтях и ярко-красными полосками на руках и животе. По словам Prada, дизайнеры хотели сократить разрыв между «инженерной функциональностью и эстетически приятным белым слоем».

Однако эстетика — не самый важный момент. Под «капотом» скафандры AxEMU оборудованы множеством технологий и функций, на фоне которых лунное обмундирование эпохи «Аполлона» выглядит реликтом прошлого. Ткань AxEMU разработана специально для отражения света и защиты космонавтов, причем не только от жара, но и от опасной лунной пыли. В то же время, скафандр будет достаточно теплым, чтобы космонавты могли работать в жутком холоде на темной стороне Луны до двух часов. Сочленения, состоящие из мягких и жестких материалов, и специальные ботинки должны позволить космонавтам без труда передвигаться по поверхности Луны. А встроенная система обеспечения позволит им выживать в скафандре до восьми часов.

Иными словами, у будущих космонавтов будет больше времени для безопасной работы и научных экспериментов. Помимо этого, AxEMU получит новую систем вывода углекислого газа для отвода излишнего тепла от системы. Забрала шлемов покрыты составом, который призван повысить видимость даже в облаке лунной пыли. Шлем также оборудован целой батареей HD-камер и сенсоров, интегрированной 4G/LTE системой коммуникации и множеством биометрических датчиков. Они пригодятся как для общения космонавтов на Луне, так и для координации действий с базой.

Примечательно, что совместный проект Axiom и Prada — не единственный в своем роде. SpaceX тоже представила новый скафандр, который послужит космонавтам миссии Polaris Dawn. А Китай не так давно поделился спецификациями своего легковесного скафандра, предназначенного для полета на Луну в 2030.