Россияне рассказали о причинах смены смартфонов

Почти половина россиян (48%) меняют смартфон только тогда, когда он перестает работать. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler&Co.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как часто они меняют свои гаджеты, по какой причине и чем их могут заинтересовать отечественные аналоги.

Так, около 44% пользователей обновляют смартфон каждые 3-5 лет, а 6% предпочитают менять его раз в 1-2 года. Лишь 2% участников опроса заявили, что покупают новый телефон каждый год. Основным признаком старения телефона 51% респондентов назвали замедление его работы. При этом 30% назвали важным "звонком" неспособность устройства эффективно решать рабочие задачи. Проблемы с важными приложениями мотивируют на замену 16% россиян, а неудовлетворенность качеством камеры - только 3%.

Также 40% россиян готовы купить новый смартфон, если на него предложена выгодная цена или акция. Для 38% респондентов важно наличие новых технологий, которых нет в старых моделях, а 11% просто хочется разнообразия. Только 9% ставят на первое место улучшение камеры, а 2% обращают внимание на интересный дизайн.

Респонденты назвали условия, при которых готовы были бы рассмотреть покупку отечественного смартфона. 27% хотели бы видеть в нем уникальные функции, которых нет в зарубежных аналогах. 22% порадовал бы сам факт их существования и столько же (22%) понадеялись бы на более низкую цену. Удобная операционная система интересна 15%, а безопасность данных – 14%.