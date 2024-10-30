В России собрали космическую головную часть с «Ионосферой-М»

Специалисты «Роскосмоса» собрали космическую головную часть по программе запуска спутников «Ионосфера-М». Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

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«За минувшие выходные специалисты Роскосмоса интегрировали космические аппараты "Ионосфера-М" №1, 2 и 53 малых космических аппарата в состав головного блока на стенде для сборки космической головной части», — говорится в сообщении.

Совместный расчет произвел накатку головного обтекателя, провел стыковки и проверил вновь образованные связи. Отмечается, что сейчас специалисты проводят заключительные операции с собранной головной частью. После этого ее транспортируют в монтажно-испытательный корпус для общей сборки.

Ракету с аппаратами планируют запустить в начале ноября.

Ранее в октябре стало известно, что российская компания «Спутникс» запустит 28 космических аппаратов в качестве полезной нагрузки вместе со спутниками «Ионосфера-М» №1 и №2.