Как искусственный свет мешает жизни животных?

После захода солнца жизнь и смерть многих животных зависит от темноты. Она помогает мышам прятаться от хищников, а зорким совам — отыскивать добычу. Многие виды спариваются под покровом тьмы и полагаются на звезды для навигации. Поэтому рукотворные, искусственные источники освещения порой сильно вредят животным. Журнал Smithsonian рассказал, как искусственное освещение нарушает естественный уклад жизни животных.

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Мозг пауков сжимается под ярким светом

Под искусственным источником света мозг австралийских пауков-кругопрядов сжимается. А точнее, сжимается регион мозга, отвечающий за зрение. Дело в том, что мозг пауков устроен иначе: он состоит из отдельных структур, связанных друг с другом, из-за чего ученым проще наблюдать изменения в конкретных регионах и функциях, которые они выполняют.

Сжатие мозга обнаружили при помощи микро-томографии. По мнению специалистов, стресс от искусственного света может мотивировать пауков перенаправить ресурсы на более важные части мозга. Еще есть вероятность, что свет может нарушать гормональные процессы в затронутой части мозга.

Птицы теряются из-за уличных фонарей

Сотни разновидностей птиц мигрируют в темноте, не боясь хищников и жары. Звезды и Луна помогают им не терять правильное направление, однако в городах неизвестные источники света могут сбить птиц с пути. Иногда они даже привлекают птиц, из-за чего те начинают кружить вокруг светящихся зданий до смертельного переутомления. От этого погибают миллионы птиц. Проблема настолько серьезная, что в некоторых городах США на период миграции птиц людей призывают отключать ненужный свет.

Освещение может мешать размножению кораллов

Глобальный атлас искусственного освещения в море докладывает, что биологически значимые уровни светового загрязнения пробиваются на достаточную глубину, чтобы влиять на жизнь морских организмов. Пока еще не везде: от этой проблемы страдает площадь размером примерно с Мексику. Однако ученые полагают, что искусственный свет способен помешать размножению кораллов. Многие виды кораллов размножаются раз в год, в периоды тьмы перед полнолунием, и эта синхронизация длится на протяжении поколений. А искусственный свет, особенно от светодиодов, может сбить биологические часы кораллов и нарушить их репродуктивный цикл.

Из-за света черепашки теряются на пляжах

Морские черепахи проводят долгие годы в море и проплывают огромные расстояния, но, когда самкам пора откладывать яйца, они возвращаются в одни и те же локации — на прибрежные пляжи. Пляжи, которые также нравятся людям, расставившим повсюду ночное освещение.

Искусственные источники света создают проблемы для черепах по разным причинам. Прежде всего, они снижают вероятность, что самки вернутся на пляж: многие из них выбирают более опасные локации просто из-за того, что там темно. Но хуже всего то, что черепашки вылупляются из яиц по ночам, когда хищников меньше. Обычно свет Луны и звезд отражается от океана и помогает им добраться до воды, однако искусственный свет привлекает черепашек не меньше. Они могут забраться слишком далеко на сушу, вымотаться и пострадать от обезвоживания, или же стать жертвой хищников.

Фонари «заглушают» язык светлячков

Искусственное освещение создает уникальные проблемы для существ, способных генерировать собственный свет. Например, для светлячков: некоторые виды этих насекомых «общаются» при помощи своего сияния. Иногда они мигают в случае угрозы, а иногда — для привлечения добычи. Язык сияния также помогает им находить партнеров для спаривания.

Рукотворные источники света нарушают коммуникацию между светлячками, в том числе в ходе брачного периода. Самки перестают светиться, и в результате самцы, получившие «отказ», рано или поздно сдаются.

Мотыльки слетаются на фонари и погибают от истощения

Почему насекомых привлекает свет? Раньше ученые полагали, что их притягивает тепло, или что некоторые насекомые могут видеть в источнике света дыру или потенциальный тоннель. Однако недавняя научная работа нашла другой потенциальный ответ. Многие насекомые кружат вокруг лампочек, потому что они (ошибочно) думают, что ориентируются по естественному освещению. Например, мотыльки, стрекозы и другие летающие насекомые постоянно поворачивались спиной к источнику света — потому что думали, что над ними находится яркое небо.

К сожалению, лампы и фонари часто заставляют мотыльков и многих других насекомых кружить до полного истощения. Уменьшить жертвы среди них можно, отключая ненужные источники освещения.