В России появится новый бренд мощных и недорогих смартфонов

Бренд iQOO представил флагманский смартфон iQOO 13, который получил мощное "железо", 2K-экран, сдержанный дизайн и невысокую стоимость. Об этом сообщает Rozetked.

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iQOO 13 оснащается плоским 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит.

За производительность устройства отвечает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем до 1 ТБ UFS 4.1. Дополнительно смартфон получил игровой чип Q2, что в совокупности позволяет запускать мобильные игры в 2К-разрешении при 144 кадрах в секунду и до 12 часов при стабильных 60 FPS без троттлинга.

Камеры в iQOO 13 представлены главным датчиком с разрешением 50 Мп, который дополнен телеобъективом и ультраширокоугольным модулем по 50 Мп каждый. Фронтальная камера получила сенсор с разрешением 32 Мп.

Среди прочего отмечается, что смартфон предлагается в белом, черном, сером и зеленом цветах, у него металлические рамки, а корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Аккумулятор емкостью 6150 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Работает новинка под управлением фирменных прошивок OriginOS 5 (китайская версия) и Funtouch OS (международная) на базе Android 15.

В Китае iQOO 13 предлагается по цене от 3999 юаней (около 54,3 тыс. руб.). Как пишет Rozetked, продажи начнутся 11 ноября, а до конца года смартфон будет официально доступен в России.