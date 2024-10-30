Ученые обнаружили уникальную «сверхновую-одуванчик»

В созвездии Кассиопеи в 1181 году появилась уникальная звезда, ставшая в настоящее время предметом изучения из-за своего необычного вида. Она похожа на отцветающий одуванчик, где тонкие нити-спицы идут из центра белого карлика, этом пишет издание ScienceAlert.

Эта звезда была сверхновой и сейчас ученые изучают, как она развивалась с течением времени. В 2023 году астрономы обнаружили внутри сферы слабые тонкие нити, похожие на спицы, соединяющие выброс вещества с белым карликом в центре.

Сверхновая 1181 CE, названная SN 1181, является уникальной, так как вместо полного разрушения в результате взрыва остались фрагменты. Видимые волокна были нанесены на карту, а их скорость измерена с помощью спектрографа Keck Cosmic Web Imager (KCWI), установленного в Обсерватории Кека на Гавайях.

«Стандартное изображение остатка сверхновой будет похоже на статичную фотографию фейерверка. KCWI показало нам нечто необычное, похожее на «кино», так как мы можем измерить движение вещества, разлетающегося от центральной точки взрыва», - рассказал физик Кристофер Мартин.

Астрономы полагают, что взрыв был «не типичным переносом массы к белому карлику от двойного компаньона, а слиянием двух белых карликов». Ученые выяснили, что «материал в нитях расширяется баллистически» и можно почти точно определить момент взрыва - 1181 год.

При этом исследователи обнаружили доказательства сильной асимметрии, что может говорить о том, что взрыв сверхновой был неравномерным и в центре есть большая полость. Также неясно, как образовались сами нити.

«Обратная ударная волна может конденсировать окружающую пыль в нити, но мы пока этого точно не знаем. Морфология этого объекта очень странная и захватывающая», - отметили ученые.

Ранее ученые из высокогорной черенковской обсерватории HAWC в Мексике зафиксировали самые мощные всплески гамма-лучей в центре нашей галактики из когда-либо наблюдавшихся. Природа источника, который получил название HAWC J1746-2856, пока неизвестна. Всего за семь лет обсерватория зарегистрировала 98 гамма-всплесков с уровнями энергии, превышающими 100 тераэлектронвольт.