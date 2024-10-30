Ученые обнаружили членистоногое возрастом 450 млн лет, сохранившееся в золоте дураков

Ученые обнаружили новый членистоногих, который существовал 450 млн лет назад. Как сообщает CNN, названное ломанкусом (Lomankus Edgecombei) беспозвоночное животное невероятно хорошо сохранилось в пирите, которое также называют золотом дураков.

Обнаруженный в штате Нью-Йорк экземпляр является дальним родственником современных мечехвостов, скорпионов и пауков. Существо жило на дне океана в ордовикский период — в те времена жизнь выбиралась только начинала выбираться на сушу. Благодаря пириту особь крайне хорошо сохранилась, а само ископаемое по виду больше напоминает драгоценное изделие.

Как отметил ведущий автор исследования Люк Барри, ему удалось просканировать окаменелость с помощью компьютерной томографии, обнаружив скрытые детали анатомии членистоногого. Выяснилось, что у ломанкуса не было глаз, а с помощью придатков, растущих из головы, он прощупывал среду океанских отложений, в которой жил. По словам Барри, расположение головы этого вида схоже с головой современных членистоногих. Таким образом, его придатки являются древним эквивалентом усиков современных насекомых или ротового аппарата скорпионов или пауков.

«Сохранение ископаемых в пирите такого типа встречается крайне редко. За всю историю археологии зафиксировано лишь несколько подобных случаев», — отметил ученый.

Профессор палеонтологии и эволюции Школы наук о Земле Эдинбургского университета Стив Брусатте также назвал находку исключительной. По его словам, обычно усики подобных членистоногих «теряются» сразу после смерти, однако в этом случае золото дураков «заперло» их в камне.