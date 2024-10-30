В Британии открыли новый вид древних тараканов

Британские палеонтологи идентифицировали новый вид древних тараканов, живших около 180 миллионов лет назад, в начале юрского периода. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Окаменелость таракана была найдена при раскопках в графстве Глостершир на западе Англии еще в 1984 году. С тех пор она хранилась в Бристольском музее. Новый вид получил название Alderblattina simmsi в честь палеонтолога Майка Симмса, обнаружившего окаменелость.

Исследователи сделали стереоскопические снимки окаменелости, используя различные методы освещения. Также ученые сделали линейные чертежи крыла таракана, чтобы лучше понять, как могло летать древнее насекомое.

Отличительными чертами нового вида оказались его небольшой размер и уникальная окраска крыльев. Исследователи отнесли вид к семейству Rhipidoblattinidae. Ученые предполагают, что находка дает представление о поворотном моменте в истории окраски крыльев у мезозойских тараканов. Окраска насекомых, в том числе на их крыльях, в первую очередь интерпретируется как способ физиологической адаптации, «половой сигнализации» и/или защиты от хищников.

Предыдущие исследования показали, что тараканы играют важную роль в круговороте питательных веществ во многих типах экосистем. Также они являются основным источником пищи для многих видов, включая млекопитающих, птиц и рептилий.

Ученые считают, что тараканы появились примерно 323–315 миллионов лет назад и с тех пор постоянно эволюционируют и становятся всё более разнообразными.