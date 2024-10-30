Экологи назвали эволюционные преимущества употребления алкоголя животными

Алкоголь мог стать одним из эволюционных факторов для многих видов существ, населяющих Землю. Авторы обзора, вышедшего в журнале «Trends in Ecology & Evolution», полагают, что животные, диета которых основана на фруктах и нектарах, потребляют этанол регулярно.

Считается, что в природе животные употребляют «горячительное» в исключительно редких случаях, а потому алкоголь называют исключительно человеческим напитком. Ученые из решили отойти от антропоцентрической точки зрения. Ведущий автор работы, эколог из Эксетерского университета Великобритании Кимберли Хокингс заявила, что в действительности спирт встречается в животном мире значительно чаще.

Сам по себе этанол появился в природе примерно 100 млн лет назад, когда цветочные растения начали производить сладкий нектар и фрукты. Эти продукты легко бродят, а сахара превращаются в спирт. В низких широтах и засушливых тропиках он доступен круглый год. В среднем крепость забродивших фруктов составляет 1-2% от объема, однако пальмовые плоды в Панаме могут содержать до 10,2%.

Вероятно, организм животных научился расщеплять этанол еще до того, как дрожжевые грибки стали его производить. У млекопитающих и птиц эта вероятность закрепилась генетически. При этом, с точки зрения биологии, пьянеть не выгодно, особенно если вы лазите по деревьям или находитесь ночью в окружении хищных соперников. Однако спирт все же несет несколько преимуществ.

В первую очередь — этанол является источником калорий. Молекулярный эколог из Колледжа Центральной Флориды Мэтью Карриган подчеркнул, что животные ищут калорийную пищу. Маловероятно, что они могут учуять сам спирт, но скорее всего, ориентируются на запах процесса брожения.

Кроме того, этанол может служить лекарством. Например, плодовые мушки откладывают свои яйца на субстраты, содержащие спирт. Это помогает им защищаться от паразитов. Если осы атакуют их, то личинки и вовсе увеличивают дозу потребления.

Также ученые предполагают, что и само опьянение может быть полезным. Вероятно, этанол активирует эндорфиновую и дофаминовую системы мозга. В результате животные могут почувствовать расслабление, что выгодно с социальной точки зрения. Однако это еще предстоит проверить, изучив, действительно ли дикие млекопитающие и птицы могут пьянеть.