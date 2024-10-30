Людей предложили отправить к Марсу и Венере на астероидах

Украинские ученые Арсений Касянчук и Владимир Решетник предложили использовать астероиды в качестве «естественных» космических кораблей для полетов людей к Марсу и Венере, сообщает New Scientist. По расчетам ученых, это позволит землянам защититься от радиации и сэкономить на межпланетных перелетах.

Ученые опубликовали статью, в которой проанализировали орбиты более чем 35 тысяч астероидов, чтобы определить возможность их полета по маршруту Земля-Марс в период до 2120 года. Касянчук и Решетник пришли к выводу, что земляне могли бы использовать в этих целях более 120 астероидов.

Ученые выбрали объекты, которые будут последовательно сближаться с Землей, Марсом и Венерой. Эти астероиды также должны быть достаточно крупными, чтобы космический аппарат мог совершить посадку или взлет. По задумке ученых, космонавты смогут отправиться в путешествие на одном астероиде, а вернуться уже на другом.

Полет на Марс и обратно на традиционном космическом корабле займет около трех лет. Такое путешествие подвергнет космонавтов воздействию радиации и микрогравитации, что приведет к потере мышечной и костной массы. Также у возвращающихся на Землю космонавтов могут возникнуть проблемы с сердцем.

Особенно серьезную проблему для людей, совершающих длительные путешествия за пределами защитного магнитного поля Земли, представляет высокий уровень вредного излучения Солнца и галактические космические лучи. Если людям удалось бы «оседлать» астероид, они могли бы добраться до Марса и Венеры, зарывшись под поверхность небесного тела и обеспечив себе надежную радиационную защиту.

Помимо проблем, связанных со здоровьем космонавтов, существуют опасения по поводу финансового бремени путешествия на Марс. Касянчук и Решетник считают, что всех этих трудностей можно избежать, если путешествовать на астероиде.

По оценке ученых, путешествие на Марс на астероиде заняло бы 180 дней. Одной из основных проблем этого плана эксперты назвали поиск астероида, который будет пролетать мимо Земли на подходящей для посадки скорости - многие небесные тела двигаются слишком быстро. Также неясно, с помощью каких технологий и аппаратов можно будет пробурить туннель в астероиде.