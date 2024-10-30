Американцы сумели расшифровать «инопланетный сигнал» с Марса

Отец и дочь Кен и Кели Чаффин сумели расшифровать «инопланетный» сигнал, посланный аппаратом с Земли, вращающимся вокруг Марса, и узнали, что содержится в закодированном сообщении. Об этом пишет издание ScienceAlert.

В мае 2023 года марсианский орбитальный аппарат, который был запущен Европейским космическим агентством, передал на Землю закодированный сигнал, который должен был имитировать сообщение инопланетных цивилизаций. Для его расшифровки в рамках междисциплинарного арт-проекта «Знак в космосе» были привлечены гражданские лица.

Ученые обработали радиосигнал после того, как его перехватили три радиоастрономические обсерватории на Земле, и началась расшифровка.

В итоге через год американцы - отец и дочь Кен и Кели Чаффин - смогли взломать код и расшифровать сообщение. Они обнаружили, что оно состоит из пяти кластеров белых точек и решеток на черном фоне, что указывает на клеточное формирование. В итоге ученые пришли к выводу, что в сообщении зашифровано изображение с пятью аминокислотами.

««Блоки» имеют 1, 6, 7 или 8 «пикселей», представляющих атомный номер водорода, углерода, азота и кислорода. Одинарные и двойные связи обозначены одинарными и двойными линиями. Угол связи обозначен знаком вставки ^. (…) Для меня совершенно очевидно, что это такое», - рассказал Кен Чаффин.

Следующим шагом должна стать интерпретация сообщения и выяснение, что именно оно должно было передать. Участники должны предоставить описание метода, который они использовали, чтобы их подход можно было повторить и проверить. Варианты безграничны, начиная от попытки общения, культурного обмена и заканчивая угрозой вторжения, отмечается в статье.

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