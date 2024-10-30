Ученые открыли новый вид блошиных жаб

Ученые описали новый вид блошиных жаб, длина которых не превышает семи миллиметров. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в четверг, 24 октября, в журнале PeerJ.

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Новый вид обнаружили в тропических лесах на побережье бразильского штата Сан-Паулу. Блошиные жабы представляют собой поразительный пример миниатюризации.

— Эти маленькие жабы обладают всеми ключевыми характеристиками крупных жаб, за исключением размера. В ходе эволюции род Brachycephalus претерпел значительные изменения, которые мы, биологи, связываем с миниатюризацией. Это включает в себя утрату, уменьшение и (или) слияние костей, а также редукцию количества пальцев и отсутствие определенных анатомических структур, — говорится в статье.

23 октября СМИ сообщали, что за последние годы в реке Меконг трижды замечали огромную рыбу, принадлежащую к вымершему виду.

А на озере Абрау ученые сделали неожиданное открытие во время экспедиции на водоеме. Они обнаружили там популяцию абрауской сардельки, которую считали вымершей с 2008 года.