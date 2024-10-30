Марс мог быть обитаемым дольше, чем считалось ранее

Марс был обитаемым дольше, чем считалось ранее
Ученые из Гарвардского университета представили новые данные, которые указывают на то, что Марс мог быть пригодным для жизни гораздо дольше, чем считалось ранее.
Ранее предполагалось, что магнитное поле Марса, защищающее планету от вредного космического излучения, исчезло около 4,1 миллиарда лет назад. Однако новое исследование предлагает более поздний срок — около 3,9 миллиарда лет назад.
Это открытие имеет серьезные последствия для понимания истории Марса и его потенциальной обитаемости. Если планета была защищена магнитным полем дольше, то это означает, что условия для существования жизни могли сохраняться на ней в течение более длительного периода.
Ученые использовали компьютерное моделирование и анализ данных о магнитном поле Марса, полученных с помощью космических аппаратов. Они обнаружили, что крупные ударные кратеры на поверхности Марса, которые ранее считались свидетельством раннего исчезновения магнитного поля, могут быть объяснены другими факторами, такими как переполюсовка магнитного поля.