Xiaomi представила смарт-часы дешевле 6000 рублей

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку смарт-браслетов, представив новую модель Smart Band 9 Pro всего через два месяца после глобального запуска Smart Band 9. Об этом сообщает издание NotebookCheck.

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Smart Band 9 Pro обладает прямоугольным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,74 дюйма, который работает на частоте 60 Гц и имеет пиковую яркость в 1200 нит, что в два раза выше, чем у предыдущей модели Smart Band 8 Pro. Браслет также оснащен алюминиевым корпусом толщиной 10,8 мм, весит всего 24,5 г и имеет водонепроницаемость до 5 атм.

Одной из ключевых особенностей нового фитнес-трекера является его долгая автономная работа, которая может достигать до 21 дня благодаря оптимизированной операционной системе. Кроме того, Smart Band 9 Pro поддерживает более 150 спортивных режимов, а также оснащен модулями GPS и NFC для отслеживания активности и бесконтактных платежей соответственно.

На текущий момент Smart Band 9 Pro доступен исключительно в Китае, где он предлагается в различных цветовых вариантах и типах ремешков. Стоимость устройства начинается с 399 юаней, что по курсу на 30 октября 2024 года равно примерно 5,4 тыс. руб.