Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором для покупки в России

Редакция Ferra составила подборку из пяти лучших смартфонов с высокой автономностью и большой емкостью аккумулятора, которые можно официально купить в России.

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Открывает список бюджетный Tecno Pova 6 Neo стоимостью от 15 до 17 тыс. руб. Смартфон оснащается батареей на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Эксперты отмечают, что этот смартфон не уступает конкурентам с меньшей емкостью аккумулятора по качеству экрана и быстродействию, однако качество тыльной камеры оставляет желать лучшего.

За ним следует Honor X9b с аккумулятором емкостью 5800 мАч по цене 29 тыс. руб. К преимуществам устройства относят высокую автономность, яркий и качественный дисплей, корпус из экокожи и производительность, которая не уступает другим смартфонам в ценовом диапазоне 30 тыс. руб., представленным в сетевых магазинах. Недостатком же называют камеру, которая не может конкурировать по качеству съемки с аналогами с меньшей батареей, а также мощность зарядки в 35 Вт.

Оказавшийся на третьем месте Realme GT 6T — это субфлагманский смартфон, который у ритейлеров предлагается по цене от 45 до 50 тыс. руб. Несмотря на использование аккумулятора на 5500 мАч, смартфон "живет" дольше конкурентов с батареей на 6000 мАч благодаря более энергоэффективным LTPO-дисплею и мощному процессору Snapdragon 7+ Gen 3. Как пишет Ferra, по сочетанию автономности и производительности этот смартфон превосходит более дорогих конкурентов. Однако в устройстве установлена не лучшая камера в сегменте, а флагманские датчики установили в более дорогую версию — Realme GT6.

В подборку также попали Vivo V40 с аккумулятором на 5500 мАч, продающийся в среднем за 53 тыс. руб., и iPhone 16 Pro Max, который получил батарею всего на 4685 мАч, но показывает себя лучше многих смартфонов с более емкими аккумуляторами. Последний в среднем продается за 187 тыс. руб.