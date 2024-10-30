Apple призвала срочно обновить iPhone и Mac

Корпорация Apple выпустила для своих гаджетов обновления, исправляющие ошибки безопасности. На это обратило внимание издание Lifehacker.

По словам журналистов медиа, компания обычно не анонсирует патчи безопасности, однако регистрирует их на своем сайте. Апдейты были замечены в обновлениях iOS 18.1 и macOS 15.1, предназначенных для фирменных смартфонов и компьютеров соответственно.

Всего специалисты Apple устранили 77 ошибок безопасности — 27 для iPhone и 50 для Mac. Авторы отметили, что ни одна из ошибок не считалась уязвимостью нулевого дня. При этом инженеры корпорации все равно посоветовали срочно обновить гаджеты.

«Поскольку теперь, когда подробности об этих уязвимостях стали известны, это лишь вопрос времени, когда злоумышленники поймут, как ими воспользоваться», — отметили журналисты.

В числе прочих авторы Lifehacker обратили внимание на несколько уязвимостей. Так, одна из них позволяла посторонним получать доступ к данным пользователя на iPhone через помощника Siri, даже если аппарат был заблокирован. На Mac злоумышленники могли узнать местоположение пользователя, воспользовавшись лазейкой в системе «Локатор».

В конце октября Apple пообещала заплатить до одного миллиона долларов тем, кто взломает ее нейросеть. В компании подчеркнули, что фирменный ИИ работает на серверах Private Cloud Compute.