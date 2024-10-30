В России появились телевизоры BMW

Компания Skyworth представила серию BM телевизоров, дизайн которой разработан дизайнерским бюро Designworks, входящим в BMW Group.

Серия включает ультратонкие безрамочные 4K OLED-телевизоры с диагоналями 55, 65 и 77 дюймов. Корпус устройств имеет толщину всего 3,9 мм, в дизайн телевизора входят сглаженные углы экрана, алмазная огранка декоративной кромки. На боковых панелях и подставке устройства использованы элементы из натуральной кожи с ручной строчкой.

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Модели SXF9850 оснащены системой освещения BMW Ambient Lighting, которая служит индикатором управления и воспроизводит характерную подсветку автомобилей BMW. Важной особенностью является поддержка технологии Dolby Atmos, обеспечивающая объемный и чистый звук.

Регулируемое металлическое основание позволяет поворачивать телевизор, а 3D-тиснение на задней панели скрывает усилитель мощностью 20 Вт. С технической стороны, телевизоры оснащены современными аппаратными решениями, включая поддержку MEMS, VRR и Freesync Premium, а также экран с частотой 120 Гц.