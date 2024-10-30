В Армении обнаружили храм урартского периода

На севере Армении ведутся раскопки одного из самых значимых, но малоизученных исторических памятников страны – крепости Джрадзор.

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Археологи уже обнаружили храм позднеурартского периода, фрагменты фортификационных и гражданских сооружений, а также артефакты. Ученые уверены, что открытия позволят пополнить урартологию новым научным материалом.

Кладезь археологических открытий

Историко-археологический памятник Джрадзор расположен в горной местности на высоте 1900 метров над уровнем моря. Находится в северном Ширакском регионе Армении. Джрадзор – это комплекс, состоящий из руин циклопической крепости, поселений вокруг нее и некрополя. В советский период здесь был военный полигон, поэтому раскопки тут не проводились, а исторический памятник был частично разрушен. Сейчас в Джрадзоре ведутся археологические работы. Специалисты чуть ли не каждый день делают новые открытия. Например, обнаружили участок, который мог быть сторожевым постом гарнизона крепости с хозяйственными пристройками. Об этом свидетельствует найденная керамическая посуда и бытовые орудия.

«Керамика вся датируется ранним железным веком, это нам позволяет надежно продатировать этот участок. Но при этом мы видим разные строительные горизонты – и оборонительную стену, и примыкающую к ней некое помещение, и даже предположительно конструкцию входа в крепость. И очень здорово, что такая сохранность. Этот памятник очень важен не только для науки, но и для очень наглядной презентации исторического наследия», – рассказывает научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной академии наук Армении Иван Семьян.

Рядом археологи обнаружили одно из оборонительных сооружений. По словам ученых, такие фортификационные строения стали основной для возведения крепостных стен и башен.

«Это укрепленная возвышенность крепости. Основа – скалистая, на ней установлены крупные, грубо тесаные базальтовые камни, а сверху была стена с контрфорсами. Это свидетельство того, что в бронзовом веке наши предки окружали населенные пункты крепостными стенами. И что эта территория уже была заселена людьми в тот период. А в железном веке укрепления разрослись, дойдя до вершины горы», – поясняет археолог Ширакского центра арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении Левон Мкртчян.

Эриахи – один из оплотов Урартской империи

На территории Джрадзора – разные культурные слои. Уже известно, что первые поселения здесь появились еще в раннем бронзовом веке. Это период Куро-Аракской культуры – третье тысячелетие до н. э. На самой вершине археологи раскопали древнее святилище позднеурартского периода.

«Согласно урартским источникам, Эриахи – нынешняя Ширакская область – была важным источником ресурсов для государства Урарту, и цари здесь основывали административные центры. Один из них – Джрадзор. На вершине крепости, в самом центре мы раскопали храм, построенный в первом тысячелетии. Святилище возведено в урартской строительной технике. К сожалению, у нас нет данных о ритуалах, проводимых здесь в урартский период, потому что в Средневековье прежний культурный слой был удален. Мы планируем в дальнейшем провести здесь работы по восстановлению и консервации памятника», – говорит руководитель археологической экспедиции Ширакского центра арменоведческих исследований Национальной академии наук Армении Беник Варданян.

Эпохой расцвета для Джрадзора стал урартский период. Это IX-VI века до нашей эры. Царство было передовым государством Древнего Востока в военном, экономическом и культурном плане, с развитой архитектурой и инженерными сооружениями, например ирригационными каналами и тоннелями. Во времена империи Урарту крепость Джрадзор стала важным стратегическим и торгово-экономическим узлом в регионе. Расположение цитадели над ущельями двух рек делали ее неприступной, позволяя контролировать дороги на север, юг и запад.

Сохранение наследия Ванского царства

Джрадзор хранит много неизведанного. В результате раскопок археологи выявляют все новые доказательства того, что Армения является преемницей Урарту, которое также называется Араратским или Ванским царством. По результатам раскопок ученые опубликуют каталог об открытиях в крепости Джрадзор. В планах археологов также провести раскопки в других районах Ширакской области, которые были административно-территориальными единицами древнеармянской империи Урарту.