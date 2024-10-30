Геном вымершего тасманского тигра восстановили на 99,9%

Ученые совершили прорыв в проекте по возрождению тасманского тигра (или тилацина), вымершего в 1930-х годах. Они реконструировали его геном на 99,9%. Осталось 45 пробелов, которые намерены устранить с помощью дополнительного секвенирования в ближайшие годы.

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Эксперты также выделили длинные молекулы РНК из законсервированной головы тилацина возрастом 110 лет. Для работы они выбрали наиболее хорошо сохранившиеся останки вымершего хищника.

Ученые смогли исследовать образцы РНК из нескольких важных областей головы, таких как мозг, глаз, язык и носовая полость. Это позволит понять, каким зрением обладал тилацин и как он воспринимал вкусы и запахи.

Авторы проекта отметили, что ведут работу с ближайшим живым родственником тилацина – небольшим сумчатым животным, известным как длиннохвостый даннарт. Он обладает миниатюрными размерами, но является «свирепым хищником».

Ученым предстоит отредактировать ДНК даннарта, чтобы превратить его клетку в клетку тилацина. Им уже удалось внести более 300 уникальных генетических изменений. В результаты была получена «самая отредактированная клетка животного происхождения на сегодняшний день».

Усилия по возрождению тасманского тигра предпринимаются не только в Австралии. В 2023 году ученые извлекли и секвенировали РНК из 130-летнего тела тилацина, хранящегося в Шведском музее естественной истории, сообщает CBS News.

Тилацины обитали в Тасмании на протяжении нескольких тысяч лет. В XIX веке местные фермеры стали целенаправленно истреблять этих животных, поскольку те охотились на домашний скот. В результате популяция тилацинов стала быстро сокращаться. Последний тасманский тигр, живший в дикой природе, был застрелен в 1930 году, а последний на планете тилацин умер в зоопарке в Хобарте в 1936-м.