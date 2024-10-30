На что в России обращают внимание при покупке телефона. Исследование Rambler&Co

Осенью 2024 года ведущие производители смартфонов вновь устраивают гонку технологий – анонсируют новые модели и устройства. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили интернет-пользователей, как часто они меняют свои гаджеты, по какой причине и чем их могут заинтересовать отечественные аналоги.

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Самый популярный ответ на вопрос о частоте смены смартфонов оказался довольно ожидаемым: почти половина (48%) респондентов сообщили, что меняют устройство только тогда, когда оно перестаёт работать. Около 44% пользователей обновляют смартфон каждые 3-5 лет, а 6% предпочитают менять его раз в 1-2 года. Лишь 2% участников опроса заявили, что покупают новый телефон каждый год.

Более половины (51%) респондентов отмечают, что основной признак старения телефона – замедление его работы. Почти треть (30%) назвали важным «звонком» неспособность устройства эффективно решать рабочие задачи. Проблемы с важными приложениями мотивируют на замену 16% россиян, а неудовлетворенность качеством камеры — только 3%.

40% россиян готовы купить новый смартфон, если на него предложена выгодная цена или акция. Для 38% респондентов важно наличие новых технологий, которых нет в старых моделях, а 11% просто хочется разнообразия. Только 9% ставят на первое место улучшение камеры и лишь 2% обращают внимание на интересный дизайн.

Большинство участников опроса (63%) предпочитают хранить старые смартфоны в качестве запасного устройства. 22% отдают их родственникам или друзьям, а 9% продают. Программа trade-in или сдача на переработку менее популярны — так поступают по 3% респондентов.

Самыми важными источниками информации при выборе нового смартфона для 48% пользователей стали обзоры в специализированных медиа (например, онлайн-издание о гаджетах и девайсах Ferra.ru). 26% россиян доверяют мнению друзей, знакомых и коллег, 14% ориентируются на отзывы на маркетплейсах. 9% – на презентации компаний. Лишь 3% участников узнают о новинках из рекламы.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co): «Менять смартфон раз в три года – это абсолютно разумная тактика. Дефицит полупроводников в 2020-2022 годах привёл к тому, что прогресс в смартфонах замедлился и длится по сегодняшний день. И медленнее всех развиваются самые дорогие (70 тысяч рублей и больше) и самые дешёвые (до 10 тысяч рублей) устройства. Быстрее всего год от года технический прогресс облагораживает смартфоны категории от 30 до 60 тысяч рублей — прирост качества съёмки камер, времени работы от аккумулятора и дополнительных функций, таких как водозащита, сверхбыстрая зарядка. Также на покупку нового гаджета раз в три года влияет износ аккумулятора и замедление работы с течением времени. Так, смартфоны прошлых поколений на базе Android с каждым обновлением операционной системы теряют в производительности. iPhone замедляются меньше, но аккумулятор в них изнашивается быстрее».

Респонденты назвали условия, при которых готовы были бы рассмотреть покупку отечественного смартфона. 27% хотели бы видеть в нём уникальные функции, которых нет в зарубежных аналогах (например, быстрый интернет или интеграция с русскоязычными нейросетями). 22% порадовал бы сам факт их существования и столько же (22%) понадеялись бы на более низкую цену. Удобная операционная система интересна 15%, а безопасность данных – 14%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 21 по 25 октября 2024 года, охват составил 120 514 интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.