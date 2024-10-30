В России выросли продажи антивирусов

За девять месяцев текущего года в России спрос на антивирусы для частных пользователей вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение оператора удвоились.

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Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия, что подчеркивает их стремление обеспечить долгосрочную безопасность устройств и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

Рост спроса на решения для защиты всех личных устройств, включая смартфоны, объясняется увеличением числа киберугроз и необходимостью эффективной защиты от них. По данным статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами.

Руководитель управления потребительского рынка «Лаборатории Касперского» Сергей Пиккат-Ордынский, отметил, что в условиях растущих угроз необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы.