На спутнике Урана нашли следы океана

Новая исследовательская работа предполагает, что у спутника Урана, Миранды, может быть океан под её ледяной поверхностью. Это открытие ставит под сомнение многие предположения о её истории и составе, а также делает ее потенциально пригодной для жизни, наряду с другими небесными телами в нашей солнечной системе.

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Найти доказательства океана в таком маленьком объекте, как Миранда, — это невероятная неожиданность, отметили ученые. Исследование, в котором принимали участие специалисты из разных университетов, опубликовано в журнале The Planetary Science Journal.

Миранда выделяется среди других лун солнечной системы благодаря своим странным геологическим особенностям. Снимки, сделанные зондом Voyager 2 в 1986 году, показывают её южное полушарие, представляющее собой мозаичный узор из глубоких каньонов и кратеров, которые, вероятно, возникли под воздействием приливных сил.

Команда ученых, возглавляемая аспирантом Университета Северной Дакоты Калебом Стромом, заново проанализировала изображения и разработала компьютерную модель, чтобы проверить возможные внутренние структуры Миранды. Моделирование показало, что под ледяной корой может находиться океан глубиной от 100 до 500 километров.

Ученые предполагают, что для формирования этого океана были ответственны приливные силы от соседних лун, которые могли нагревать внутренности Миранды, создавая условия для существования воды. Хотя сейчас океан, вероятно, относительно тонкий, само наличие подземного водоема делает Миранду интересным объектом для дальнейших исследований.

Важное предупреждение от ученых заключается в том, что необходимо собрать больше данных, чтобы подтвердить существование океана.