VK разработал систему защиты от DDoS-атак на основе ИИ

Технологический холдинг VK разработал систему защиты от DDoS-атак и активностей ботов на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"VK разработала систему защиты от DDoS-атак и бот-активностей на основе искусственного интеллекта - WARP (Web Application Resilient Protection). ИИ-модели обучены на обезличенных и обобщенных данных о поведении пользователей каждого сервиса VK", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в компании, ИИ-модели системы анализируют трафик, выявляют вредоносные запросы на основе постоянно меняющегося поведения пользователей и структуры атак, а не просто по количеству пакетов данных или скорости их поступления в определенный период времени. Также технологии ИИ обнаруживают и отражают атаки, которые обходят как заранее заданные, так и подстраивающиеся под конкретный сценарий правила защиты.

"Технология помогает выявлять аномалии и бороться даже с протяженными во времени нагрузками, которые могут длиться до нескольких дней вместо распространенных ранее мощных, но кратковременных DDoS-ов до получаса", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, нейросети распознают атаки, совмещающие в себе сразу несколько угроз: программы-парсеры, собирающие и систематизирующими открытые данные о пользователях и тем самым перегружающие систему, программы-брутфорсеры, которые автоматически перебирают пароли от аккаунтов, а также другой вредоносный софт.

Планируется, что до конца года систему внедрят во все популярные проекты компании.