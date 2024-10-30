В Китае определились с разработчиками пилотируемых луноходов

Китайское агентство по пилотируемым космическим полетам выбрало две команды для разработки прототипов пилотируемых луноходов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

© Lenta.ru

Разработку роверов будут вести команды Китайской академии космических технологий и Шанхайской академии космических технологий, которые входят в состав Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий.

Согласно требованиям заказчика, масса лунохода должна составить 200 килограммов, а дальность путешествия — 10 километров.

В апреле замдиректора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян заявил, что разработка лунных ракеты Long March 10, пилотируемого космического корабля Mengzhou, посадочного модуля и скафандров завершены.

В июле 2023-го заместитель главного инженера программы пилотируемых космических полетов страны Чжан Хайлянь сообщил, что до конца десятилетия Китай готовится отправить на Луну двух человек.

В мае того же года Управление программы пилотируемых космических полетов Китая заявило, что до 2030 года страна намерена отправить на поверхность естественного спутника Земли луноход, которым будут управлять два тайконавта.