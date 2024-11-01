Хорош, но не идеален: скрытые риски и подводные камни распространения генеративного ИИ в образовании

ИИ и влияние на карьеру Профессионалы Среди людей есть множество профессионалов в различных сферах жизни. По информации эксперта, речь идет о людях, глубоко разбирающихся в своем деле, знающих тонкости своей работы. Эти люди представляют, как должен выглядеть результат. «В этом контексте искусственный интеллект может стать для них ценным инструментом. Специалисты смогут отличать, когда ИИ предоставляет корректные и полезные материалы, а в каких случаях возникают ошибки, и будут в состоянии внести необходимые правки», – отметил маркетолог. Заблуждения в работе ИИ Некомпетентный специалист может с легкостью принять за основу полностью подготовленный ИИ контент, не осознавая, что выданные материалы, будь то текст или медиа, могут оказаться недостаточно качественными. Хоменок отмечает, что такой специалист не в силах отличить хороший результат от плохого и может предоставить заказчику продукцию, созданную нейросетью без доработки. Нейросети и человек: что лучше Бесплатные и платные нейросети По информации маркетолога, часто бесплатные версии нейросетей используют стандартные алгоритмы, что позволяет легко распознать их творчество, будь то текстовые документы или дизайнерские макеты. Если клиент осознает, что работа была создана с помощью ИИ, это вряд ли вызовет положительную реакцию. «Важно уметь различать. Чаще всего СМИ отвергают материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Вследствие этого копирайтерам, например, не стоит сильно переживать», – отметил маркетолог. Хоменок считает, что искусственный интеллект, безусловно, представляет собой будущее во многих аспектах. Он позволяет автоматизировать различные процессы. В будущем такие технологии приведут к значительному прогрессу. «У меня есть знакомые дизайнеры, которые используют нейросети для получения готовых элементов, что позволяет им значительно экономить время при создании материалов. К примеру, они могут сгенерировать изображение собаки и использовать его в своих работах, получая таким образом уникальный результат», – подчеркнул специалист. Тем не менее говорить о том, что искусственный интеллект сможет заменить человека в ближайшем будущем, не стоит. Хоменок считает, что машина не способна на оригинальные идеи; она лишь обучается на существующих данных и может создать что-то немного лучшее из того, что уже имеется. Ранее в рамках III международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» состоялась сессия «Digital Humanity, или цифровой человек будущего». На ней эксперты обсудили ряд вопросов. В частности, затронули тему защиты персональных данных. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1