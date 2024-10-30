Раскрыты подробности об устройстве спутника для поиска воды на Луне

Ученые уверены: на Луне есть вода. Данные говорят об этом все очевиднее. Однако масштабные исследования еще впереди. Так, в январе планируется запустить космический аппарат Lunar Trailblazer, который будет изучать, где и в какой форме на Луне присутствует вода. В НАСА рассказали о целях и задачах, а самое главное — устройстве этого небольшого спутника Луны.

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200-килограммовый зонд с размахом солнечных батарей 3,5 метра будет летать по полярной орбите на высоте около 100 км над Луной, чтобы составить беспрецедентную по детализации карту ее поверхности.

Команда Lunar Trailblazer рассчитывает найти на этой карте залежи лунного льда, которые могут быть скрыты, к примеру, в затененных кратерах.

Будущие покорители Луны могли бы перерабатывать этот лед для получения пригодного для дыхания кислорода и водорода, который может выполнять роль топлива.

Кроме того, исследование состава лунного льда могло бы многое рассказать о его происхождении. Например, наличие аммиака в образцах может указывать на то, что вода занесена кометами; серы — что она была выброшена на поверхность из недр Луны, когда та была молодой и вулканически активной.

«Как ледяной керн на Земле помогает раскрыть древнюю историю состава атмосферы нашей планеты, так и этот нетронутый лунный лед может дать подсказки о том, откуда взялась эта вода, как и когда она туда попала», — объяснила планетолог Рейчел Клима из Лаборатории прикладной физики в Университете Джона Хопкинса. «Исследования с высокой точностью типа и количества лунной воды помогут нам понять лунный водный цикл, и это даст ответы на другие вопросы — например, как и когда Земля получила свою воду», — добавила геолог Бетани Элманн из Калифорнийского технологического института.

Раскрыть эти секреты помогут два научных прибора Lunar Trailblazer.

Инфракрасный спектрометр высокого разрешения для исследования летучих веществ и минералов должен обнаруживать и картировать спектральные отпечатки или длину волн отраженного солнечного света минералов и различных форм воды на поверхности Луны. Он способен уловить даже слабый отраженный свет от стенок кратеров, чтобы увидеть их дно. В свою очередь, инфракрасный многоспектральный тепловизор будет составлять тепловую карту лунного ландшафта.

В начале октября Lunar Trailblazer прошел критическую проверку эксплуатационной готовности и был признан годным к запуску.