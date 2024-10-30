В России может появиться мессенджер для заключенных

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой создать мессенджер для обмена письмами с заключенными, а также перевода денег и оформления подписки на печатные издания.

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Все перечисленные услуги уже предоставляются гражданам, однако это делается частными организациями, такими как ZonaTelecom и «ФСИН-письмо». При этом пользователи таких платформ часто сталкиваются с проблемами. Например, в случае перемещения заключенного в другую колонию, информация об этом не предоставляется отправителю, из-за чего письмо может не дойти до зэка, а деньги за предоставление услуги не возвращаются.

— Мы считаем, что подобные услуги должны предоставляться на базе портала «Госуслуги» с гарантией безопасности и прозрачности. Это позволит создать доверие граждан к системе и устранить риски, связанные с деятельностью частных сервисов, а также обеспечить полноценное взаимодействие с заключенными через государственные каналы связи, — цитирует ассоциацию Газета.Ru.

26 октября центральный аппарат ФСИН направил группу сотрудников для помощи в розыске шестерых беглецов из тюрьмы в Липецкой области.