Ученые описали крупнейшую атаку хищников в истории

Ученые описали крупнейший в истории акт хищничества. Миллионы тресковых рыб в течение четырех часов атаковали гигантский косяк мойвы.

Каждый год миллиарды мойв мигрируют к норвежскому побережью на нерест. Хищники пользуются этим, чтобы покормиться.

Мойва (Mallotus villosus) – небольшая рыба, которая питается крилем и планктоном. Она является важным элементом океанской пищевой цепи. В прошлом численность мойвы резко сократилась, но огромное количество производимых яиц позволяет быстро восстанавливать популяцию.

Мойва особенно уязвима для хищников в период нереста. Треска в конце зимы – начале весны совершает миграцию к собственным нерестилищам и по пути лакомится мойвой.

Ученые из Массачусетского технологического института провели наблюдения за перемещениями рыб с помощью гидролокатора в 2014 году. 27 февраля они заметили, что отдельные группы мойвы опустились ко дну и объединились в косяк длиной в десятки километров. По оценкам, в нем содержалось 23 миллиона рыб общим весом 414 тонн.

В это же время тресковые рыбы образовали косяк из 2,5 млн особей и отправились на охоту. Она продолжалась несколько часов, и за это время погибло 10,5 млн особей мойвы.

Ученые отметили, что такие атаки не приведут к сокращению численности мойвы. Но рыбам может угрожать глобальное потепление – повышение температуры способно сделать некоторые нерестилища непригодными для размножения, сообщает Communications Biology.

Ранее ученые обнаружили, что японские угри могут выбраться из желудка проглотившей их рыбы. Они выбираются из организма хищника через жаберные щели.