Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на американских чиновников

Корпорация обнаружила серию фишинговых писем, отправленных лицам в правительстве, научном, оборонном и других секторах США с целью сбора разведданных.

За кибератакой стоит группа Midnight Blizzard, которую якобы поддерживает Россия, сказано на сайте Microsoft. Разосланные больше чем в сто организации имейлы содержали файл, который подключался к серверу хакеров. В ряде случаев они выдавали себя за сотрудников конкретной корпорации либо ссылались на других облачных провайдеров.

Прежде подобная активность была замечена при атаках на подразделения центра киберзащиты Украины и компьютеры компании Amazon.