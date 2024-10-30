Раскрыта тайна «запертой» мумии из Древнего Египта

Рентгеновские снимки помогли ученым раскрыть тайну египетской «запертой мумии», хранящейся в Чикагском музее Филда. Предыдущие исследования показали, что тело принадлежало женщине по имени Шенет-аа. Она жила около 3 тысяч лет назад.

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Мумия отличается странным способом погребения. Ее поместили в «саркофаг» из материала, похожего на папье-маше, без каких-либо признаков внешнего шва. Ученые не могли понять, как останки оказались внутри, из-за чего мумию и прозвали «запертой».

Разгадать тайну смогли с помощью компьютерной томографии. Данные показали, что сзади присутствует незаметный невооруженным глазом шов.

Бальзамировщики размягчили материал гроба под воздействием влаги, пока он не стал достаточно эластичным и не принял форму человеческого тела. Затем сзади сделали разрез с головы до пят и поместили внутрь мумию. Разрез зашили швом, а в ногах закрепили деревянную панель, чтобы вся конструкция не развалилась.

Сканирование также показало, что на момент смерти Шенет-аа было 30-40 лет. Она потеряла несколько зубов – возможно, из-за слишком жесткой пищи, сообщается на сайте музея.