Названы сроки выхода iOS 18.2 с новыми ИИ-функциями Apple Intelligence

Apple подтвердила примерные сроки выхода iOS 18.2, которая предложит пользователям обновлённые функции Apple Intelligence.

Ожидается, что апдейт мобильной ОС выйдет к середине декабря, вероятно, 9 или 10 числа, перед рождественскими праздниками.

Пользователи могут протестировать часть функций Apple Intelligence уже сейчас, благодаря релизу iOS 18.1, в том числе и инструменты для написания текста, обновлённую анимацию Siri, инструменты для сортировки фото и создания видео из воспоминаний.

© Redmond Pie

Полный набор функций, включая ChatGPT, обновлённую Siri, Visual Intelligence для iPhone 16, Genmoji и инструменты Image Playground и Image Wand, станет доступен в iOS 18.2.

Напомним, что эти функции будут доступны только на устройствах, поддерживающих Apple Intelligence.