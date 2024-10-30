В Китае начали продажу билетов в космос всем желающим

Китайский космический стартап Deep Blue Aerospace продал первые два билета на полет в космическое пространство. За 12 минут на орбите будущие туристы выложили по 1,5 млн юаней (20 млн рублей). За трансляцией аукциона наблюдало 3 млн человек, билеты были выкуплены всего за 4 минуты. Следующая продажа состоится через месяц.

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Запуск туристического космического корабля Deep Blue Aerospace запланирован на 2027 год. В случае успеха этот проект станет прямым конкурентом Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса и Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона, которые в последние годы начали предлагать полеты в космос по ценам от 200 до 500 тыс. долларов. В дебютный полет китайцы намерены отправить пять человек, причем первым китайским космотуристом станет генеральный директор компании Хо Лян. По его словам, требования к пассажирам "ненамного выше, чем к пассажирам самолетов". Им должно быть от 18 до 60 лет и они должны пройти специальные тесты, чтобы выдержать полет.

Корабль носит имя Nebula-1, сейчас ведется его доработка. В сентябре в ходе испытаний многоразовая ракета потерпела крушение при приземлении и испытании системы вертикального взлета и вертикальной посадки, однако китайские разработчики уверены, что уже в ближайшее время смогут исправить все ошибки. Следующие тесты пройдут уже в ноябре. А в ближайшие два года будет проведено множество новых испытаний, которые должны подтвердить "безопасность и надежность суборбитальных пилотируемых полетов".

Руководство компании Deep Blue Aerospace обещает, что во время полета по достижении нужной высоты пассажиры смогут отстегнуть ремни безопасности в космосе и "плавать как рыбы в условиях невесомости".

"Из космоса вы увидите, что Земля круглая, насладитесь красотой огромной Вселенной и голубой планеты, на которой живут люди", - заверяют они.

На ракете Nebula-1 туристов будут поднимать на высоту до 150 км, а в невесомости они будут находиться до 600 секунд. Пассажирский модуль корабля будет шириной 3,5 метра и высотой - 4,0 метра, в нем разместят шесть иллюминаторов. Полезная нагрузка составляет 1200 кг, а сам модуль может быть повторно использован до 50 раз.