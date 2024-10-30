Когда и на каких устройствах Xiaomi выйдет HyperOS 2

Xiaomi объявила график выхода новой ОС HyperOS 2, охватывающий смартфоны, планшеты, телевизоры и носимые устройства.

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Первая волна начнётся в октябре 2024 года с выпуска Xiaomi 15 и 15 Pro, планшетов Xiaomi Pad 7 и TV S Pro Mini LED 2025, а также Xiaomi Watch S4 и Mi Band 9 Pro — все с предустановленной HyperOS 2.

В ноябре систему получат модели текущего поколения, включая Xiaomi 14 Ultra, MIX Fold 4 и Redmi K70. К декабрю HyperOS 2 станет доступна для прошлогодних моделей Xiaomi 13, MIX Fold 3 и Redmi Note 14, а также для планшетов, таких как Xiaomi Pad 6 Max 14.

К середине 2025 года обновление охватит более старые устройства, включая Xiaomi 12, 11 и Redmi Note 13, а также планшеты вроде Xiaomi Pad 5 Pro.

HyperOS 2 улучшит производительность с помощью HyperCore, повысит интеграцию с устройствами благодаря HyperConnect и добавит ИИ-функции с помощником Super Xiaoai, делая взаимодействие с экосистемой Xiaomi ещё удобнее.