Археологи подсчитали «карманные расходы» жителей Фанагории VI века

Монеты, обнаруженные археологами во время раскопок города Фанагория (территория современного Краснодарского края), позволили подсчитать "карманные расходы" жителей этого города в VI веке, сообщил ТАСС доктор исторических наук, специалист по античной нумизматике Михаил Абрамзон.

В 2021 году археологи обнаружили клад из более чем 80 монет - судя по контексту, это был кошелек кого-то из местных жителей, спрятанный в спешке при чрезвычайной ситуации. Окружающий слой пожара, засыпавшие город каменные ядра и следы разрушений позволили связать его с нападением варваров на Фанагорию и соседний город Кепы в VI веке нашей эры, о котором писал византийский историк Прокопий Кесарийский.

"Позднее в том же археологическом слое мы обнаружили горсть рассыпавшихся монет. Они были на открытом пространстве, не в границах дома. Учитывая контекст - пожар, упавшие ядра, рушившиеся дома, - мы предполагаем, что просто рассыпался кошелек, и человеку было не до того, чтобы собирать деньги. И нам сейчас представляется, что человек выронил деньги, взятые на текущие расходы - такие кошельки носили на поясе или за пазухой", - рассказал Абрамзон.

Он уточнил, что выводы сделаны на основании информации о двух кладах: ранее найденных 82 монетах и рассыпавшихся 33 монетах. Они состояли, в основном, из мелких медяков, которыми местные жители пользовались в повседневной жизни.

"При этом важно понимать, что на протяжении нескольких веков инфляция была высокой, и покупательная способность меди изменялась. Эти кошельки и несколько подобных, найденных ранее, помогли нам понять, что этого количества монет было достаточно для текущих расходов: покупки снеди и каких-то других подобных трат. Средний объем таких кошельков примерно 30-80 монет", - пояснил собеседник агентства.

Археологический контекст

Абрамзон отметил, что среди информации, которая получена после реставрации монет в лаборатории и анализа данных, - сведения об экономике и повседневной жизни фанагорийцев. Это особенно важно, учитывая, что письменных источников о стоимости товаров в этом регионе и для этого периода пока не обнаружено, хотя для более ранних периодов некоторая информация имеется.

"Благодаря таким находкам мы понимаем порядки сумм. Более того, мы видим очень любопытное явление: медные деньги, которые обслуживают бытовые нужды, находятся в обороте сотни лет - так, [среди рассыпанных монет] были местные монеты, которые начеканили за более чем 200 лет до этого пожара, начиная с 280-х годов [нашей эры], а в предыдущем кладе была монета, отчеканенная до нашей эры - примерно за 500 лет до событий. При этом Фанагория является главным городом имперской провинции, это большой византийский город, и эти деньги здесь ходят вместе с золотыми монетами византийской чеканки, которые обеспечивают крупные сделки", - пояснил ученый.

Другой важной информацией, полученной благодаря монетам, найденным в этом археологическом слое, стало уточнение года нападения на город.

"Такие находки помогают уточнить даты события, этого штурма Фанагории: с одной стороны, мы знаем дату чеканки золотых византийских монет из [слоя] пожара, с другой стороны - когда византийский историк Прокопий Кесарийский закончил 8-ю книгу своего труда, упомянув падение Фанагории. Мы получили дату: 545-554 годы нашей эры", - добавил Абрамзон.

О Фанагории

Фанагория - античный город, основанный в VI веке до н.э. на Таманском полуострове. Позднее стал столицей азиатской части Боспорского царства, созданного греками на основе городов-колоний на берегах Черного и Азовского морей. Археологические раскопки на территории древнего города ведутся с XIX века. В настоящее время исследования проводят ежегодно, Фанагорию изучают ученые разных специализаций. В 2012 году на Тамани был создан научно-культурный центр, также финансируется работа Фанагорийской археологической экспедиции.