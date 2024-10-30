IT-эксперт назвал главные причины плохой работы компьютера
Главными причинами «медленной» работы ноутбука или персонального компьютера являются вредоносное ПО, включая вирусы, пыль в системе охлаждения, а также проблемы с энергопотреблением, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Даниил Лопатников.
Он подчеркнул, что среди причин также указывают неисправность вентиляторов.
«Пыль и загрязнения в системе охлаждения. Неисправность термопасты или термопрокладок. Неисправность вентиляторов. Высокая температура окружающей среды. Высокие нагрузки на процессор и видеокарту. Проблемы с драйверами. Некорректная работа системы энергопотребления. Устаревшая или недостаточно мощная система охлаждения. Вредоносные программы или майнеры. Недостаток вентиляционных отверстий», — добавил Лопатников.
По его словам, устранить неполадки поможет диагностика системы охлаждения и замена термопасты. Собеседник также посоветовал следить за чистотой вентиляторов и обновлять драйверы.
«Очистка системы от ненужных программ и файлов. Отключение программ из автозагрузки. Оптимизация работы оперативной памяти и (или), при наличии возможности, увеличение ее объема. Дефрагментация и оптимизация дисков. Отключение визуальных эффектов. Обновление драйверов и операционной системы. Проверка на вирусы. Установка SSD-накопителей вместо HDD. Переустановка операционной системы», — подытожил Лопатников.