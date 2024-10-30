Эксперт назвал главные причины плохой работы компьютера

Главными причинами «медленной» работы ноутбука или персонального компьютера являются вредоносное ПО, включая вирусы, пыль в системе охлаждения, а также проблемы с энергопотреблением, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Даниил Лопатников.

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Он подчеркнул, что среди причин также указывают неисправность вентиляторов.

«Пыль и загрязнения в системе охлаждения. Неисправность термопасты или термопрокладок. Неисправность вентиляторов. Высокая температура окружающей среды. Высокие нагрузки на процессор и видеокарту. Проблемы с драйверами. Некорректная работа системы энергопотребления. Устаревшая или недостаточно мощная система охлаждения. Вредоносные программы или майнеры. Недостаток вентиляционных отверстий», — добавил Лопатников.

По его словам, устранить неполадки поможет диагностика системы охлаждения и замена термопасты. Собеседник также посоветовал следить за чистотой вентиляторов и обновлять драйверы.