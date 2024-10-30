OnePlus 13 получит ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и 4D-вибрацию

OnePlus официально подтвердила, что новый OnePlus 13 получит улучшенный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев и поддержку 4D-вибрации.

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Новый датчик, в отличие от оптического, использовавшегося в OnePlus 12, позволит быстрее разблокировать устройство простым прикосновением и будет более надёжным, распознавая отпечатки даже при влажных или жирных пальцах, что улучшает удобство использования в разных ситуациях.

В новой модели также представлен уникальный «4D» вибромотор, который обещает обеспечить глубокую обратную связь с возможностью точной настройки благодаря более чем 700 уровням регулировки.

OnePlus заявляет, что это крупнейший вибромотор среди Android-устройств, ориентированный в первую очередь на геймеров, чтобы усилить эффект погружения во время игры за счёт точных тактильных откликов.

Ещё одной особенностью OnePlus 13 стала защита от пыли и воды по стандарту IP69, что даёт устройству повышенную устойчивость к экстремальным условиям.

Смартфон поступит в продажу 31 октября.