В России зафиксировали всплеск продаж смартфонов Google Pixel

Продажи смартфонов в России в третьем квартале 2024 года выросли на 4% по сравнению с предыдущим. Продажи новых смартфонов увеличились на 16%, в то время как продажи устройств в ресейле остались на том же уровне. Устройства «с рук» по-прежнему занимают большую долю продаж – 75%. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании Avito, копия которого имеется в распоряжении редакции.

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Аналитики Avito фиксируют умеренный рост в тройке лидеров по общей доле продаж. Apple снова стал лидером, занимая 63% от всех проданных устройств. Продажи новых iPhone на платформе выросли на 4%, а средняя цена нового устройства составила 56 400 руб. Samsung занял второе место с долей продаж в 12%, продажи смартфонов этого бренда за квартал выросли на 6%. Xiaomi замыкает топ-3 с долей в 11%, продажи смартфонов этого бренда за квартал выросли на 4%.

Лидерами по росту продаж стали смартфоны Google Pixel – их в третьем квартале 2024 года покупали на 37% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Также популярными стали бренды Infinix и Tecno, продажи которых выросли на 29% и 25% соответственно. В то же время продажи смартфонов Honor и Huawei снизились на 34% и 20%.

Самые высокие средние цены на новые устройства были зафиксированы в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Новгороде, в то время как наиболее доступные новые смартфоны продавались в Рязани, Иркутске и Владивостоке. Заметнее всего продажи новых смартфонов за год выросли в Калининграде, Владивостоке и Благовещенске.