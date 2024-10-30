Корабль «Шэньчжоу-19» состыковался с орбитальной станцией КНР

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-19» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР «Тяньгун», передает Центральное телевидение Китая.

© NASA, Global Look Press

По их информации, это произошло в ускоренном автономном формате. На борту находятся двое мужчина, среди которых Цай Сюйчжэ и Сун Линдун, а также одна женщина — Ван Хаоцзэ. Они уже вошли в главный модуль.

На самой орбитальной станции находятся сейчас шесть космонавтов, включая состав «Шэньчжоу-18», который вернется на Землю 4 ноября. Отмечается, что они успешно выполнили шестимесячную миссию.

Что касается «Шэньчжоу-19», они планируют вернутся только в следующем году в апреле-мае. В течение этого времени они будут проводить научные эксперименты.

Ранее сообщалось, что запуск космического корабля состоялся 30 октября в 4.27 по местному времени (23.27 по мск).