Корабль «Шэньчжоу-19» состыковался с орбитальной станцией КНР

Китай вывел космический корабль «Шэньчжоу-19» с тремя членам экипажа на низкую околоземную орбиту в рамках своей 14-й пилотируемой миссии, сообщает CGTN. Позже «Шэньчжоу-19» провел успешную автономную стыковку с национальной орбитальной станцией «Тяньгун».

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После прибытия экипажу предстоит провести ротацию с действующими космонавтами станции Е Гуанфу, Ли Цуном и Ли Гансу, прибывшими на «Тяньгун» в конце апреля. В начале ноября они покинут станцию на корабле «Шэньчжоу-18».

В ноябре 1999 года Китай запустил свой первый беспилотный космический корабль «Шэньчжоу-1». Затем последовало еще три беспилотных полета, прежде чем Ян Ливэй стал первым гражданином Китая, отправившимся в космос на корабле «Шэньчжоу-5».

Из 14 пилотируемых миссий Китая восемь включали посещения независимо построенной китайской орбитальной станции «Тяньгун». Миссию «Шэньчжоу-19» возглавил Цай Сюйчжэ, принимавший участие в миссии «Шэньчжоу-14» в июне 2022 года.

Двое других членов экипажа, Сун Линдун и Ван Хаоцзе, - молодые астронавты 1990 года рождения, эта миссия стала для них первой. Ван - единственная на сегодня женщина-инженер среди китайских космонавтов и третья китаянка в истории, отправившаяся в космос.

Члены экипажа проведут 86 космических исследований и технологических экспериментов, охватывающих области космической биологии, фундаментальной физики микрогравитации, космического материаловедения, космической медицины и новых космических технологий. Также они будут устанавливать защитные устройства от космического мусора. Планируется, что экипаж «Шэньчжоу-19» вернется домой в конце апреля или начале мая 2025 года.