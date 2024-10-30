OnePlus выпустит смартфон с парозащитой по стандарту IP69

Производитель смартфонов OnePlus работает над серией, которая получит наилучшую на сегодняшний день пылевлагозащиту по стандарту IP69. Благодаря технологии, лежащей в основе стандарта, смартфоны смогут выдерживать не только погружение в воду, но обработку паром.

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Об этом сообщил портал PhoneArena. По словам инсайдеров, OnePlus предложит преимущества для тех пользователей, кто работает в экстремальных условиях, или для путешественников. Дело в том, что современные флагманы оснащены стандартом защиты IP68, позволяющим выдерживать длительное погружение в воду, но стандарт IP69 идёт дальше.

Этот стандарт позволяет увеличить время пребывания смартфона под водой, даёт возможность мыть устройство под струёй воды высокого давления и повышенной температуры. А уникально то, что такие гаджеты не боятся пара.

При этом оснащение стандартом IP69, скорее всего, повлечёт и удорожание телефонов.