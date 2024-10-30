Комета C/2024 G3, которая приблизится к Солнцу в январе, может погибнуть

Комета C/2024 G3 (ATLAS), которая приблизится к Солнцу в январе, может погибнуть так же, как и сгоревшая в минувший понедельник C/2024 S1. Это означает, что появление объекта на небе стран Северного полушария Земли, в том числе России, тоже маловероятно, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

Ранее в понедельник комета C/2024 S1 (ATLAS), открытая 27 сентября и наблюдавшаяся из Южного полушария Земли, приблизилась на минимальное расстояние к Солнцу, после чего могла появиться на небе в странах Северного полушария, в том числе России. Однако позже астрономы констатировали ее гибель из-за высоких температур и приливных сил светила. Комета C/2024 G3 (ATLAS), открытая 5 апреля с помощью телескопов проекта ATLAS, приблизится к Солнцу в январе.