Ученые выяснили, что пчелы способны защитить людей от слонов-грабителей

Британские ученые из Оксфордского университета совместно с кенийской природоохранной организацией Save the Elephants выяснили, что обычные медоносные пчелы могут защитить людей от вторжений слонов. Исследование опубликовано в научном журнале Conservation Science and Practice (CSP).

Кения столкнулась с быстрым ростом населения в последние десятилетия. С 2000 по 2020 год количество жителей страны увеличилось на 59,4%. Это привело к расширению поселений и более частым конфликтам между людьми и слонами.

Специалисты проанализировали данные проекта, проводившегося в Кении на протяжении девяти лет. Они изучили информацию с 26 ферм, защищенных ульями в двух деревнях около национального парка Цаво-Ист. За это время слоны приближались к людским хозяйствам 3999 раз.

Слоны свободно бродят по парку и за его пределами в течение всего года в поисках партнеров, еды и воды, но их может привлечь запах сельскохозяйственных культур.

Как показали наблюдения, африканские слоны избегали приближаться к фермам, по периметру которых установлены ульи. Благодаря пчелам среднее количество слоновьих набегов снизилось на 76-89%.

Эффект сохранялся даже во время сбора урожая — период, когда слоны чаще всего разоряют поля с посевами.

Ученые отметили, что с 2017 по 2020 год эффективность ульев снизилась на 75% из-за сильной засухи, однако они все равно продолжали отпугивать слонов.