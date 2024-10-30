Представлены планшеты Xiaomi Pad 7 и 7 Pro

Xiaomi представила не только модели 15 и 15 Pro, но и планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro.

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По сравнению с предшественниками, новинки получили небольшие обновления: новые чипы, увеличенные экраны и более ёмкие аккумуляторы.

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 обладает современным дизайном с 11,2-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3,2K (3200×2136 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость составляет 800 нит, контрастность – 1400:1. Экран поддерживает DCI-P3, Dolby Vision и антибликовое нано-покрытие (опционально).

Планшет работает на базе 4-нм процессора Snapdragon 7 Gen 3 в тандеме с GPU Adreno 720. Также Xiaomi Pad 7 оснащён основной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп и аккумулятором ёмкостью 8850 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт через порт USB-C. В планшете предусмотрена поддержка Wi-Fi 802.11, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro имеет такой же 11,2-дюймовый IPS-экран, но оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 3 и графическим процессором Adreno 735. Устройство оснащено основной камерой на 50 Мп и фронтальной камерой на 32 Мп. Аккумулятор, как и у базовой модели, составляет 8850 мАч, однако здесь поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт.

Также в Pro-версии поддерживается Wi-Fi 802.11, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5. Оба планшета работают на HyperOS 2 на базе Android 15.

Цвета и цена

Новинки доступны в чёрном, голубом и зелёном цветовых вариантах.

Цена Xiaomi Pad 7:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 1999 юаней ($280);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2299 юаней ($322);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2599 юаней ($364).

Цена Xiaomi Pad 7 Pro:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 2499 юаней ($350);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2799 юаней ($393);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3099 юаней ($434);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3499 юаней ($490).

Дополнительно можно приобрести фирменные стилус и клавиатуру-подставку.