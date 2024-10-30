Цукерберг решил бросить вызов Google

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) приступила к созданию собственной поисковой системы на базе искусственного интеллекта, которая будет предоставлять актуальные сводки о последних событиях через чат-бота Meta AI. Об этом сообщает издание Wccftech.

До этого Meta полагалась на Google и Microsoft для обработки запросов пользователей, связанных с новостями, спортом и акциями. Однако теперь компания делает шаг к созданию собственной поисковой системы на базе искусственного интеллекта, что позволит ей уменьшить зависимость от внешних поисковых систем.

Этот переход реализует более широкую концепцию Meta в отношении собственной поисковой системы с искусственным интеллектом, предоставляя пользователям более упрощенный опыт работы с комплексными решениями для новостных запросов. Кроме того, источники сообщают о постоянных усилиях команды Meta по созданию всеобъемлющей базы данных для поддержки обработки запросов чат-ботом в режиме реального времени.

Помимо этого, Meta также работает над сбором данных о местоположении, которые в будущем могут помочь ей конкурировать с Google Maps. Apple и OpenAI также активно работают над своими собственными поисковыми системами на базе искусственного интеллекта, стремясь снизить зависимость от Google.