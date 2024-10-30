Apple впервые за 14 лет обновила дизайн компьютера Mac mini

Apple представила компактный компьютер Mac mini, который впервые с 2010 года получил обновленный дизайн и уменьшенные габариты.

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Новый Mac mini оснащается чипом Apple M4 с 10 ядрами CPU и 10 ядрами GPU, что обеспечивает до 1,8 раза более высокую производительность процессора и в 2,2 раза более высокую производительность GPU по сравнению с моделью на M1. Также предлагается версия с чипом Apple M4 Pro (14 ядер CPU и 20 ядер GPU).

По заявлениям Apple, новый Mac mini обеспечивает до 13,3 раза более высокую производительность в играх и в 33 раза выше производительность при масштабировании изображений в Photomator по сравнению со старой версией с процессором Intel Core i7.

Также компания поделилась улучшениями по сравнению с Mac mini на Apple M1 — новинка выполняет вычисления в Excel до 1,7 раз быстрее, транскрибирует речь в текст с помощью MacWhisper до 2 раз быстрее и объединяет панорамные изображения до 4,9 раз быстрее в Adobe Lightroom Classic.

Mac mini оснащается пятью разъемами USB-C с поддержкой, аудиоразъем, HDMI и Ethernet. Версия с M4 Pro поддерживает Thunderbolt 5, тогда как базовая модель — Thunderbolt 4. Также отмечается, что Mac mini с M4 поддерживает до двух 6K-дисплеев и один 5K-дисплей, а версия на базе M4 Pro — до трех дисплеев с разрешением 6K с частотой 60 Гц.

Компьютеры уже доступны для предзаказа по цене от $599 (около 52,3 тыс. руб.). В продажу Mac mini поступит уже 8 ноября.