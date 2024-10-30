Блогер обнаружил скрытые возможности нового компьютера Apple

Автор YouTube-канала Max Tech обнаружил, что новый iMac с 10-ядерным процессором M4 поддерживает внешние дисплеи с разрешением до 8K и частотой обновления 120 Гц, что делает его первым компьютером Apple с поддержкой таких мониторов.

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Ранее даже самые мощные MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro поддерживали максимальный вывод картинки на 6K-мониторы с частотой 120 Гц. Причем компания Apple даже не производит 8K-мониторы. Не исключено, что компания готовит почву для будущих моделей Pro Display XDR и Studio Display.

Ожидается, что Apple в ближайшие дни представит новые модели MacBook Pro с чипами M4 Pro и M4 Max, которые также будут поддерживать 8K-дисплеи. Ранее Apple объявила неделю презентаций и за два дня выпустила iOS 18 и iMac.

Базовый iMac с 8-ядерным чипом M4, как и предыдущие модели на M3, поддерживает один внешний монитор с разрешением 6K при 60 Гц. В США цены на iMac с 10-ядерным чипом M4 начинаются с $1499 (около 145,9 тыс. руб.), а базовая версия оценивается в $1299 (около 126,5 тыс. руб.).